Auguri e cinture a lungo!

(Di lunedì 6 giugno 2022) Nell’ultima puntata di UK andata in onda abbiamo assistito alla vittoria di Ashton Smith e Oliver Carter delledi coppia e ancora una volta si dimostra la grandezza di questo show. Dico grandezza di questo show perché non è stata una scelta “così a caso” ma pensata nel tempo e realizzata coi propri tempi e nelle varie fasi conseguenziali nel tempo. Innanzitutto, Oliver Carter e Ashton Smith sono passati da jobber “completi” a credibili sfidanti per i campioni di coppia e, al contempo, si è cercato di rendere “meno distruttibili” il duo Seven e Bate, facendoci intendere una crisi tra i due che potrà avverarsi nel poco tempo. Detto ciò, all’inizio alla coppia Smith e Carter non avrei dato un euro ma ora sono campioni di coppia e mi auguro per loro un ottimo regno titolato e sono sicura che sarà così!

Advertising

IenaWhite18 : @AndreaNicoli1 @GermanoDottori Si, se escono con le ossa rotte a Severodonetsk perdono la guerra. O meglio credo ch… -

CatanzaroInforma

Non perdete Maverick al cinema! Allacciate le, il cielo sotto di voi è sempre più blu… Tom Cruise fa glialla Regina Elisabetta vai alla gallery Style ©RIPRODUZIONE RISERVATALa sgangherata combriccola pacifista, insieme allenere della geopolitica, oramai ... che ha posizioni filo russe e contrario all'invio di armi in Ucraina, in un tweet per gliper la ... Taekwondo Cinture Rosse, riconoscimento al giovane Vincenzo Comito Nell'ultima puntata di UK andata in onda abbiamo assistito alla vittoria di Ashton Smith e Oliver Carter delle cinture di coppia e ancora una volta si dimostra la grandezza di questo show. Dico grande ...Il primo grande mentore di Francesco Akira, considerato una leggenda in Giappone, si congratula con il giovane bergamasco pronto a debuttare nel Best of Super Juniors della NJPW.