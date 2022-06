Advertising

messveneto : Aiuti a pioggia per 35 miliardi, solo il 45% è andato ai più deboli: I rincari dell’energia colpiscono tutti, ma i… - CorriereAlpi : Aiuti a pioggia per 35 miliardi, solo il 45% è andato ai più deboli - mattinodipadova : Aiuti a pioggia per 35 miliardi, solo il 45% è andato ai più deboli - bobgen : @elio_vito Il punto, a mio modesto parere, è un altro. Vanno seriamente intensificati i controlli e la repressione… - rino_setola : @fattoquotidiano Detto da chi ha sempre sostenuto gli aiuti e bonus a pioggia, da chi ha fatto proliferare le catte… -

La Stampa

... amplificati dalla guerra, per ricordare che con il decretoè stato fatto "un intervento ... E anche le Regioni devono muoversi in questo senso evitando distribuzioni a, ma seguendo la ...... afferma il pastore che, da oltre tre mesi, percorre la città di Kharkiv per distribuire... D'altra parte, però, all'inizio dell'offensiva, nonostante ladi fuoco, i residenti credevano o, ... Aiuti a pioggia per 35 miliardi, solo il 45% è andato ai più deboli Il sistema dei contributi Covid ha incontrato anche altre difficoltà, come i calcoli complessi e le scadenze corrette in corsa ...Centinaia di bambini esclusi dalle strutture, parla la mamma che ha promosso la petizione. Fissato per oggi un incontro con l’assessore Camilla Murgia: "Chediamo l’apertura di altre strutture" ...