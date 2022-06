A Torino 3000 atleti per gli Speciali Olympics nazionali (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Inaugurata ieri sera a Torino la XXXVII edizione dei Giochi nazionali Special Olympics 2022, la manifestazione sportiva più coinvolgente dedicata a persone con disabilità intellettive mai realizzata in Italia con 3000 atleti, 20 discipline sportive, 1300 volontari, 420 delegati accompagnatori, 520 tecnici e 1400 familiari. Numerosi gli ospiti della cerimonia di apertura, aperta dalla sfilata delle delegazioni, festeggiati anche dall’illuminazione – proprio in concomitanza con la Giornata Nazionale dello sport – della Mole Antonelliana e del ponte sul Po con il colore rosso e il logo Special Olympics. Da oggi protagonisti assoluti gli atleti, sotto lo slogan #TORniamoINcampO. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Inaugurata ieri sera ala XXXVII edizione dei GiochiSpecial2022, la manifestazione sportiva più coinvolgente dedicata a persone con disabilità intellettive mai realizzata in Italia con, 20 discipline sportive, 1300 volontari, 420 delegati accompagnatori, 520 tecnici e 1400 familiari. Numerosi gli ospiti della cerimonia di apertura, aperta dalla sfilata delle delegazioni, festeggiati anche dall’illuminazione – proprio in concomitanza con la Giornata Nazionale dello sport – della Mole Antonelliana e del ponte sul Po con il colore rosso e il logo Special. Da oggi protagonisti assoluti gli, sotto lo slogan #TORniamoINcampO. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

