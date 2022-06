Vaiolo scimmie, OMS: 780 casi in 27 Paesi zone non endemiche (Di domenica 5 giugno 2022) Al 2 giugno 2022, 780 casi confermati di laboratorio sono stati notificati all'OMS ai sensi dei Regolamenti sanitari internazionali (IHR) o identificati dall'OMS da fonti pubbliche ufficiali in 27 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Al 2 giugno 2022, 780confermati di laboratorio sono stati notificati all'OMS ai sensi dei Regolamenti sanitari internazionali (IHR) o identificati dall'OMS da fonti pubbliche ufficiali in 27 ...

Advertising

AlbertoBagnai : Dopo l’influenza del pangolino e il vaiolo delle scimmie, in valle Jannanghera riscontrato un caso della temibile d… - Agenzia_Ansa : FLASH I È stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'os… - HuffPostItalia : Covid, epatite di origine ignota, vaiolo delle scimmie: è l'era delle malattie virali? - SimonHume17 : RT @Antonio_Caramia: #monkeypox è talmente 'sotto controllo' che in Malaysia hanno ripristinato l'app per il contact tracing dei pazienti C… - essereminimal : @ProfMBassetti Peccato che il vaiolo delle scimmie cazzare non ti abbia colpito. -