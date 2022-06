Ucraina, Di Maio: “Ravvivare il negoziato, ma la strada è in salita” (Di domenica 5 giugno 2022) NAPOLI – “Il vero tema in questo momento è quello di Ravvivare il negoziato”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio (foto), parlando della crisi in Ucraina, durante la sua visita a Napoli. “C’è stato questo tentativo della Turchia di far parlare Zelensky e Putin – ha aggiunto l’ex vice premier – dobbiamo riuscirci ma voglio essere sincero: in questo momento vedo una strada in salita”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 5 giugno 2022) NAPOLI – “Il vero tema in questo momento è quello diil”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di(foto), parlando della crisi in, durante la sua visita a Napoli. “C’è stato questo tentativo della Turchia di far parlare Zelensky e Putin – ha aggiunto l’ex vice premier – dobbiamo riuscirci ma voglio essere sincero: in questo momento vedo unain”. L'articolo L'Opinionista.

