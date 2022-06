Ucraina, Conte (M5s): 'Basta riarmo ed escalation militare, Draghi deve imporre la pace in Europa' (Di domenica 5 giugno 2022) Guerra in Ucraina , attenzione a non far deragliare il governo e fare un piacere ai sostenitori di Putin. 'Abbiamo dimostrato, durante i primi mesi della pandemia, che l'Italia ha le carte in regola ... Leggi su globalist (Di domenica 5 giugno 2022) Guerra in, attenzione a non far deragliare il governo e fare un piacere ai sostenitori di Putin. 'Abbiamo dimostrato, durante i primi mesi della pandemia, che l'Italia ha le carte in regola ...

AndreaMarcucci : La pace si deve imporre a Putin, Giuseppe Conte dovrebbe saperlo. Riuscire a costruirla, interrompendo la spedizion… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Conte: 'Basta riarmo in Ucraina, Draghi sia protagonista della pace' #ANSA - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: 'Draghi sia protagonista in Europa per imporre la pace'. #Conte: 'Basta con le armi. Adesso è il momento della diplomaz… - FemiaMirella : @maurovoerzio Condivido. Il Papa mi ha molto deluso. Ambiguo sul conflitto in Ucraina. Come Salvini e Conte, incapace di nominare Putin - lucand1 : RT @MatteoPugliese: Rassicuriamo coloro che in Italia si oppongono all’invio di altre armi all’#Ucraina come Conte e Salvini: il contributo… -