Perù, Nuova Zelanda battuta grazie ad un gol di Lapadula (Di domenica 5 giugno 2022) Gianluca Lapadula ancora decisivo per il Perù, con un altro gol che permette ai sudamericani di battere in amichevole la Nuova Zelanda. Al minuto 69 infatti l’attaccante del Benevento ha marcato, decidendo il match di preparazione ai prossimi spareggi Mondiali. Il Perù infatti dovrà affrontare la vincente di Emirati Arabi-Uniti/Australia per qualificarsi alla prossima Coppa del Mondo in Qatar. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Gianlucaancora decisivo per il, con un altro gol che permette ai sudamericani di battere in amichevole la. Al minuto 69 infatti l’attaccante del Benevento ha marcato, decidendo il match di preparazione ai prossimi spareggi Mondiali. Ilinfatti dovrà affrontare la vincente di Emirati Arabi-Uniti/Australia per qualificarsi alla prossima Coppa del Mondo in Qatar. SportFace.

Advertising

marinabeccuti : Garbett titolare, la Nuova Zelanda cade contro il Perù in amichevole - Torinogranatait : Garbett titolare, la Nuova Zelanda cade contro il Perù in amichevole - PL4CEINME : @R41NBERRY_ in spagna a vedere perù e nuova zelanda ahanahaj - frasisam : RT @maresca_franco: 31° CONGRESSO, LA FRANCESE DOMINIQUE PRADALIÉ NUOVA PRESIDENTE DELLA IFJ Sarà affiancata nei prossimi 4 anni dalla vic… - maresca_franco : 31° CONGRESSO, LA FRANCESE DOMINIQUE PRADALIÉ NUOVA PRESIDENTE DELLA IFJ Sarà affiancata nei prossimi 4 anni dalla… -