Napoli, addio Ounas: obiettivo in Serie A, affondo in settimana (Di domenica 5 giugno 2022) Adam Ounas è l’esubero principale del Napoli in attacco. L’algerino ha inciso pochissimo nell’ultima stagione agli ordini di Spalletti e ha vissuto – nel completo – una stagione ricca di infortuni e di poche presenze. Adam Ounas Monza (Getty Images)Calciomercato Napoli: Ounas piace al Monza Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha messo Adam Ounas nel mirino. Il club brianzolo è alla prima esperienza in Serie A e il presidente ha già annunciato grandi colpi per restare nel massimo campionato e provare a stupire tutti. Il nome di Ounas risuona nelle casse del Monza già dallo scorso gennaio e ora, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, si vuole provare a chiudere il colpo. Galliani stima e apprezza molto ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 5 giugno 2022) Adamè l’esubero principale delin attacco. L’algerino ha inciso pochissimo nell’ultima stagione agli ordini di Spalletti e ha vissuto – nel completo – una stagione ricca di infortuni e di poche presenze. AdamMonza (Getty Images)Calciomercatopiace al Monza Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha messo Adamnel mirino. Il club brianzolo è alla prima esperienza inA e il presidente ha già annunciato grandi colpi per restare nel massimo campionato e provare a stupire tutti. Il nome dirisuona nelle casse del Monza già dallo scorso gennaio e ora, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, si vuole provare a chiudere il colpo. Galliani stima e apprezza molto ...

