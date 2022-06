Moto GP | Espargaro festeggia troppo presto e perde il podio | «Il punto più basso della mia carriera» – Il video

(Di domenica 5 giugno 2022) È una scena che verrà difficilmente dimenticata quella che ha avuto luogo nel GP di CatalognaGP: il pilota Aleixha alzato le mani dal manubrio perre ilsotto gli occhi increduli degli spettatori. Lo spagnolo non aveva infatti realizzato di trovarsi al 23° giro, il penultimo. Era convinto di aver conquistato il secondo posto sul, ma gli attimi persi ad esultare lo hanno fatto chiudere al 5° posto. «Sono molto giù. È ilpiù difficilemiasportiva. E proprio qui, a casa mia», sono state le parole rilasciate a caldo dal pilota. «Ero felice per il secondo posto, non ho neppure fatto caso al fatto che non sventolassero la bandiera a scacchi. Che errore», ha dichiarato a ...

Advertising

CorSport : #MotoGp: errore incredibile di #Espargaro, esulta a un giro dalla fine e finisce quinto ?? - motosprint : #GPCatalunya, #Rivola e l'errore di #Espargaro: “Darà più grinta ad Aleix” - 27Giorgia : A voi rode il culo che Fabio è il più forte in griglia nonostante la moto peggiore. Bagnaia non ha costanza ed imma… - VEAPCbkAAOeyrhB : RT @Gazzetta_it: Aleix Espargaro e le gaffe sul traguardo: quando esultare costa la gara - mvb66 : RT @CorSport: #MotoGp: errore incredibile di #Espargaro, esulta a un giro dalla fine e finisce quinto ?? -

...(LCR Honda) ha perso l'anteriore all'ingresso della curva 1 e scivolando a terra con laha ... Dietro a lui hanno lottato per le altre posizioni del podio Jorge Martin (Pramac) e Aleix(...Poi mi mancava velocità, perché guidavo unache non era mia. Guidavo unache era vicina a quella di un altro pilota e non mi trovavo bene. Qui abbiamo rimesso tutto come all'inizio della ...Oggi tra i piloti di punta non c’era Marc Márquez, da poco operato per la quarta volta al braccio destro. Moto GP: Quartararo vince un Gran Premio incredibile! Sulle tribune, i tifosi hanno voluto far ...Potremmo parafrasarlo per applicarlo alla MotoGP attuale. Nel qual caso ricaveremmo la formula “Siediti in sella alla tua moto e aspetta, prima o poi vedrai cadere la sagoma del tuo avversario”. Tale ...