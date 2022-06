Melanzane troppo unte? Il trucco per friggerle perfettamente (Di domenica 5 giugno 2022) Buone le Melanzane fritte, ma ad un patto, non devono risultare troppo unte. Eppure, il rischio di servirle mollicce e piene d’olio è dietro l’angolo. Evitarlo sarà un gioco da ragazze se seguirete i nostri consigli. Poche e semplici precauzioni vi garantiranno un piatto perfetto, amabilissimo per la consistenza e il sapore. Il tutto a patto di scegliere solo ingredienti di qualità: ortaggi freschissimi, olio di semi di arachide o girasole alto oleico. Questi i presupposti da cui partire, poi… curiose? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! Melanzane troppo unte: i trucchi per friggerle a dovere Ciò che in cucina non permette di ottenere un piatto perfetto, dipende spesso dalle abitudini sbagliate, acquisite e ormai consolidate. Capita così di procedere in maniera ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 5 giugno 2022) Buone lefritte, ma ad un patto, non devono risultare. Eppure, il rischio di servirle mollicce e piene d’olio è dietro l’angolo. Evitarlo sarà un gioco da ragazze se seguirete i nostri consigli. Poche e semplici precauzioni vi garantiranno un piatto perfetto, amabilissimo per la consistenza e il sapore. Il tutto a patto di scegliere solo ingredienti di qualità: ortaggi freschissimi, olio di semi di arachide o girasole alto oleico. Questi i presupposti da cui partire, poi… curiose? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!: i trucchi pera dovere Ciò che in cucina non permette di ottenere un piatto perfetto, dipende spesso dalle abitudini sbagliate, acquisite e ormai consolidate. Capita così di procedere in maniera ...

Advertising

allacciateilgre : MELANZANE ALLA PIZZAIOLA in padella, troppo buone!!! ECCO LA RICETTA?????? - StevLova : @magicadespell78 sono troppo pigro. i metto pomodori zucchine, peperoni, melanzane e insalata. So che crescono e va bene cosi'...?? - CastoroSeduto : @poilofaccio “Eh ma poi viene troppo pesante” TU SEI PESANTE MARIACARLA, LE MELANZANE SI FRIGGONO PUNTO - thanavtos : @meIanzanefritte cmq SI …. non mangio melanzanine da troppo tempo occorre rimediare . melanzane fritte impanate even better ?? -