Matteo Ranieri | è già finita con Valeria | lui finalmente ha rotto il silenzio

Leggi su altranotizia

(Di domenica 5 giugno 2022)Cardone stanno già vivendo i loro primi problemi di coppia. Lui arriva perfino a cambiarli quando la situazione diventa insostenibile. Cosa sta succedendo alla neo-coppia di UeD? Ancora memorabile la scelta dia Uomini e Donne, risalente a pochi mesi fa. A discapito di Federica, non ha resistito alla dolcezza e al fascino di, pronta a vivere la loro storia d’amore insieme, lontano dalle telecamere, assaporando ogni singolo momento di quotidianità.-Altranotizia (Fonte: Google)Anche se, nonostante l’idillio iniziale, non manchino ora i primi problemi nonché tensioni. Una situazione apparentemente normale tra due persone ma, al contempo, una brutta notizia per i fan che ...