Un fronte d'aria fredda, accompagnato da forti temporali, ha attraversato in serata il Trentino Alto Adige. Sono state numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In val Ridanna, dove in poco tempo sono ...

vigilidelfuoco : #Maltempo #Varese, sono 100 gli interventi dei #vigilidelfuoco per le forti piogge che hanno colpito la provincia:… - LFVSuedtirol : #Infointervento: 05.06.22 - il maltempo ha colpito diverse zone dell'Alto Adige con violenti nubifragi, provocando… - lupazzottu : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Varese, sono 100 gli interventi dei #vigilidelfuoco per le forti piogge che hanno colpito la provincia: in m… - BreakingItalyNe : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Varese, sono 100 gli interventi dei #vigilidelfuoco per le forti piogge che hanno colpito la provincia: in m… - pcbassignana : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo #Varese, sono 100 gli interventi dei #vigilidelfuoco per le forti piogge che hanno colpito la provincia: in m… -

Maltempo nel Varesotto, alberi caduti e torrente esondato. Gli interventi In totale sarebbero un centinaio gli interventi di soccorso tecnico urgente. Per far fronte alle richieste legate al maltempo sono stati richiamati in servizio diversi uomini dei ... Maltempo: 60 interventi dopo nubifragio in Alto Adige Dalle ore 18 i vigili del fuoco sono usciti per oltre 60 interventi, soprattutto nei distretti di Alta Valle Isarco, Bolzano, Bassa Pusteria e Merano e dintorni, soprattutto per rami e piante ...