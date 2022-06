Made in Italy: 10 brand indipendenti da scoprire a Torino (Di domenica 5 giugno 2022) Ogni settimana una città italiana da scoprire attraverso la sua moda. Abbigliamento e accessori creati da designer radicati nella propria città di appartenenza (che si tratti del luogo di origine o di approdo), botteghe e atelier da scoprire, brand artigianali ma dalla vocazione internazionale. Pronti a partire? Prossima tappa Torino Leggi su vanityfair (Di domenica 5 giugno 2022) Ogni settimana una città italiana daattraverso la sua moda. Abbigliamento e accessori creati da designer radicati nella propria città di appartenenza (che si tratti del luogo di origine o di approdo), botteghe e atelier daartigianali ma dalla vocazione internazionale. Pronti a partire? Prossima tappa

Advertising

ItalyMFA : ???@luigidimaio lancia i 'Made in Italy Days' con @AmazonIT per offrire alle nostre imprese una vetrina virtuale ded… - ItalyMFA : ????????Min. @luigidimaio interviene all’evento di lancio dei “Made In Italy Days”, iniziativa di #Farnesina,… - risottodivita : Abbiamo conquistato il mondo intero.... omaggiandolo con le cose più belle che si possano acquistare... Ecco il nu… - berardi225 : Vogliono favorire la Findus e il pescato che viene dai paesi nordici tipo Canada , Islanda ,UK,Danimarca , e Franci… - infoitinterno : I NUMERI/ La guerra sta compromettendo i risultati del made in Italy -