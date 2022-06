LIVE Giro del Delfinato 2022, prima tappa in DIRETTA: si parte con un percorso mosso ed un finale incerto (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro del Delfinato 2022! La classica corsa nel sud della Francia prende il via oggi con una tappa dal profilo molto mosso che potrà regalare subito grande spettacolo. 191,8 km che porteranno da La Voulte-sur-Rhône a Beauchastel. Nel mezzo quattro GPM, mai eccessivamente impegnativi ma che potrebbero offrire diversi punti di grande interesse. Si parte subito in salita e nella seconda metà verrà affrontata due volte la salita della Côte du Chambon du Bavas, 4,9 km al 5% ma con la strada che dopo il GPM continuerà a salire per poco meno di 5 km. I maggiori ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladelladeldel! La classica corsa nel sud della Francia prende il via oggi con unadal profilo moltoche potrà regalare subito grande spettacolo. 191,8 km che porteranno da La Voulte-sur-Rhône a Beauchastel. Nel mezzo quattro GPM, mai eccessivamente impegnativi ma che potrebbero offrire diversi punti di grande interesse. Sisubito in salita e nella seconda metà verrà affrontata due volte la salita della Côte du Chambon du Bavas, 4,9 km al 5% ma con la strada che dopo il GPM continuerà a salire per poco meno di 5 km. I maggiori ...

