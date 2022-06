L’Eredità 5 giugno 2022 | Federico all’ultima ghigliottina stagionale non indovina la parola

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 5 giugno 2022) Nella puntata di quest’oggi – 5– è giunto al gioco finale de, che è così l’ultimo campione(lo rivedremo con ogni probabilità a settembre) Il campione s’è ritrovato quest’oggi a concorrere per un bottino di 27.500 euro e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Attenzione Entrare Sì No Arrivederci Nella puntata della stagione, il campione ha scelto comeSoglia, tratto in inganno soprattutto da Attenzione. Dicamo tratto in inganno giacchélascelta dagli autori era un’altra: Grazie. Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono del padrone di ...