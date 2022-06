La sindrome di Speranza produce lo spettro quarta dose per tutti in autunno (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu – Chiunque abbia tirato un sospiro di sollievo osservando l’andamento del coronavirus in Italia e si sia illuso di aver superato per sempre la dura fase restrittiva vissuta in questo biennio, probabilmente dovrà ricredersi. Già, perché al ministero della Salute sembra si stia preparando una nuova ondata restrittiva da attuare nel corso dell’autunno, quando con il cambiamento delle stagioni e l’avvicinamento alla fase invernale è probabile si assista a un incremento dei contagi. spettro quarta dose dunque. Leggi anche: Ossessione quarta dose subito: più di due miliardi di euro di vaccini in giacenza Lo spettro quarta dose L’intenzione che parrebbe trapelare negli ambienti governativi sarebbe quella di cominciare un quarto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu – Chiunque abbia tirato un sospiro di sollievo osservando l’andamento del coronavirus in Italia e si sia illuso di aver superato per sempre la dura fase restrittiva vissuta in questo biennio, probabilmente dovrà ricredersi. Già, perché al ministero della Salute sembra si stia preparando una nuova ondata restrittiva da attuare nel corso dell’, quando con il cambiamento delle stagioni e l’avvicinamento alla fase invernale è probabile si assista a un incremento dei contagi.dunque. Leggi anche: Ossessionesubito: più di due miliardi di euro di vaccini in giacenza LoL’intenzione che parrebbe trapelare negli ambienti governativi sarebbe quella di cominciare un quarto ...

