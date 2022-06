GP Catalunya | doppio podio Ducati Pramac | le parole di Martin e Zarco - News

Advertising

Pramac Racing: Fantastico doppio podio nel Gran Premi de Catalunya con Jorge Martin (P2) e Johann Zarco (P3)

Motosprint.it

La gara di Barcellona ha rinvigorito il team Pramac, che con Jorge Martin e Johann Zarco ha conquistato rispettivamente un secondo ed un terzo posto. Per entrambi i piloti questo risultato può ...... ecco poi la Suzuki quinta a quota 80 pagando a carissimo prezzo ilzero dei suoi piloti sia ... il tradizionale appuntamento sul Circuit dedel Montmelò , nei pressi di Barcellona . ... GP Catalunya, doppio podio Ducati Pramac: le parole di Martin e Zarco Giornata importante per il Team Pramac che piazza i suoi piloti sul podio. Sia il francese che lo spagnolo hanno ravvisato importanti miglioramenti sulla moto ...GP di Catalogna disastroso per il team Gresini con Bastianini e Di Giannantonio che cadono e non guadagnano alcun punto.