DIRETTA MotoGP, GP Catalogna 2022 LIVE: Quartararo domina, gaffe di Espargarò, fuori Bastianini e Bagnaia (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO GP Catalogna 2022 MotoGP LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MotoGP IL VIDEO DELLA CADUTA DI Bastianini 14.52 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.50 Mai ci saremmo aspettati una situazione del genere al 5 giugno 2022. Eppure tre ritiri a testa per Bagnaia e Bastianini in nove gare sono troppi per poter covare ambizioni iridate. Va detto che oggi Bagnaia è finito a terra senza colpa, trascinato giù da Nakagami. Eppure se fosse partito meglio, magari senza farsi passare da Quartararo… 14.47 Quartararo in fuga nel Mondiale MotoGP con 147 ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO GPLA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DEL MONDIALEIL VIDEO DELLA CADUTA DI14.52 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.50 Mai ci saremmo aspettati una situazione del genere al 5 giugno. Eppure tre ritiri a testa perin nove gare sono troppi per poter covare ambizioni iridate. Va detto che oggiè finito a terra senza colpa, trascinato giù da Nakagami. Eppure se fosse partito meglio, magari senza farsi passare da… 14.47in fuga nel Mondialecon 147 ...

