(Di domenica 5 giugno 2022) Le frasi sono quelle di una comunità sconvolta: "Leggo e rileggo le tante dediche di chi ti ha conosciuto e pure non ci credo - scrive Ivana - . Non ci voglio credere! Conserverò di te il ricordo di ...

palermo24h : Cefalù piange Roberta Macajone e si stringe alla famiglia Ti porteremo nel cuore - GDS_it : Cefalù piange #RobertaMacajone e si stringe intorno alla famiglia. La morte della 39enne, coinvolta ieri pomeriggio… -

Roberta Macajone e si stringe intorno alla famiglia. La morte della 39enne , coinvolta ieri pomeriggio in un incidente stradale mentre si trovava in scooter con il figlio di 7 anni, ha ... Cefalù piange Roberta Macajone e si stringe alla famiglia: "Ti porteremo nel cuore"