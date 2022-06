«Abbiamo una sola Terra»: per salvarla bisogna cambiare i comportamenti (Di domenica 5 giugno 2022) Oggi l’umanità avrebbe bisogno di 1,8 pianeti per soddisfare i propri bisogni, l’Italia vive a credito dal 15 maggio. L’azione deve partire dal cibo Leggi su ilsole24ore (Di domenica 5 giugno 2022) Oggi l’umanità avrebbe bisogno di 1,8 pianeti per soddisfare i propri bisogni, l’Italia vive a credito dal 15 maggio. L’azione deve partire dal cibo

Advertising

CarloCalenda : Su PNRR il ritardo è enorme. La capacità di progettare è inesistente. Così non riusciremo a spendere il 50% delle r… - TV8it : Qualcuno questa sera dormirà sul divano, abbiamo già una certa idea di chi sarà… ?? #NameThatTune vi aspetta in pri… - borghi_claudio : @Sveva1605 @federico_d86 @Luna61710831 Evidentemente non parlo italiano. Con quella votazione abbiamo fatto capire… - Rosyfree74 : RT @CiaoNando: @erretti42 Come hanno fatto con #Conte. In #Italia non abbiamo un informazione libera. La gran parte è in mano al #sistema .… - filosofy98 : Posso dire una semplice cosa se non sono già bloccati questi profili escono a tutti, quindi bloccate senza riportar… -