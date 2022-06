Ultime Notizie – Ucraina, Papa: “Capi di Stato saranno giudicati dalla Storia” (Di sabato 4 giugno 2022) “L’odio sembra essersi impadronito del mondo ora“. E’ il grido di dolore del Papa nel videomessaggio in occasione della Veglia Ecumenica di Pentecoste, organizzata da Charis. “La realtà di oggi nel mondo è segnata dalla malattia, la pandemia che si è portata via milioni di persone in tutto il mondo, e con essa il dolore, la sofferenza, l’assenza. E anche in tante parti del mondo la fame e popoli interi costretti all’esilio. E la guerra, guerra tra fratelli, – dice Bergoglio- guerra tra cristiani, come nel caso, in questo momento, della invasione dell’Ucraina“. Bergoglio guarda alle guerre nel mondo. “Sono un esempio di questa guerra in tutto il mondo – dice il Pontefice – anche la situazione nello Yemen, il martirio del popolo Rohingya e la particolare situazione del Libano, tra gli altri… guerra! E di fronte a questo mondo dilaniato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 4 giugno 2022) “L’odio sembra essersi impadronito del mondo ora“. E’ il grido di dolore delnel videomessaggio in occasione della Veglia Ecumenica di Pentecoste, organizzata da Charis. “La realtà di oggi nel mondo è segnatamalattia, la pandemia che si è portata via milioni di persone in tutto il mondo, e con essa il dolore, la sofferenza, l’assenza. E anche in tante parti del mondo la fame e popoli interi costretti all’esilio. E la guerra, guerra tra fratelli, – dice Bergoglio- guerra tra cristiani, come nel caso, in questo momento, della invasione dell’“. Bergoglio guarda alle guerre nel mondo. “Sono un esempio di questa guerra in tutto il mondo – dice il Pontefice – anche la situazione nello Yemen, il martirio del popolo Rohingya e la particolare situazione del Libano, tra gli altri… guerra! E di fronte a questo mondo dilaniato ...

