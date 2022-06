Ucraina, Letta: “Salvini? Putin sua stella polare” (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io penso che Salvini su questa vicenda abbia fin dall’inizio perso la bussola. Lo capisco anche… Per Salvini Putin è stato la stella polare in questi anni. C’era una chiarissima attrazione”. Così Enrico Letta ad un’iniziativa elettorale a L’Aquila con la candidata sindaco Stefania Pezzopane. “C’era l’idea che anche qui si dovesse farla finita con tutte le liturgie della democrazia e andare a torso nudo a cavallo”. “Quando c’è una grande crisi internazionale il Paese parla attraverso le sue istituzioni più alte. Salvini con la sua iniziativa ha fatto male a sé stesso, al suo partito, al governo e all’Italia”. COVID – “Andatevi a rivedere le dichiarazioni di Meloni e Salvini sul Covid: ne avessero azzeccata una… Hanno sempre e solo ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io penso chesu questa vicenda abbia fin dall’inizio perso la bussola. Lo capisco anche… Perè stato lain questi anni. C’era una chiarissima attrazione”. Così Enricoad un’iniziativa elettorale a L’Aquila con la candidata sindaco Stefania Pezzopane. “C’era l’idea che anche qui si dovesse farla finita con tutte le liturgie della democrazia e andare a torso nudo a cavallo”. “Quando c’è una grande crisi internazionale il Paese parla attraverso le sue istituzioni più alte.con la sua iniziativa ha fatto male a sé stesso, al suo partito, al governo e all’Italia”. COVID – “Andatevi a rivedere le dichiarazioni di Meloni esul Covid: ne avessero azzeccata una… Hanno sempre e solo ...

