Traffico Roma del 04-06-2022 ore 15:30 Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati in centro sono in programma due manifestazioni La prima è in svolgimento fino alle 19 in Piazza Santi Apostoli mentre un corteo partirà intorno alle 16 da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza di Porta San Giovanni dopo aver percorso diverse vie tra cui via Cavour via Merulana e via Emanuele Filiberto Deviazioni di numerose linee di bus possibili disagi del Traffico lungo l'intero percorso la manifestazione dovrebbe concludersi intorno alle 20 chiusa per lavori di potatura invece la corsia laterale destro di viale delle Terme di Caracalla da via Druso a Piazza di Porta Capena Per quanto riguarda il trasporto pubblico oggi e domani sulla metro B è interrotta la tratta Castro Pretorio Laurentina E comunque sostituito da un servizio di bus navetta bene da Massimo veschi è tutto Grazie per ...

fattoquotidiano : Incidente Frecciarossa, traffico sospeso sulla linea dell’alta velocità Roma-Napoli: tempi di percorrenza allungati… - _MrWolf_ : RT @DanieleDann1: ?? Il traffico resta sospeso sulla linea Alta Velocità #Roma-#Napoli e sulla linea Roma-#Pescara per lo svio senza ribalta… - _MrWolf_ : RT @Agenzia_Italia: ?? È ancora sospeso il traffico Alta Velocità tra Roma e Napoli - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato via di Bravetta (Casetta Mattei-Silvestri) - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso in via Vittore Carpaccio -

Treni, Roma - Napoli: ritardi di 100 minuti Tutti questi treni non fermano a Roma Termini ed effettuano fermata a Tiburtina (54% del traffico ''passante'' ambito Roma Termini). Per quel che riguarda, invece, il Trasporto Regionale sono ... Incidente sull'Alta velocità, ancora disagi al traffico La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incidente ferroviario avvenuto ieri in una galleria vicino alla stazione Roma Prenestina. Nel procedimento, al momento contro ignoti, si ipotizza il reato di delitti colposi di pericolo, sancito dall'articolo 450 del codice penale. I pm di piazzale Clodio hanno effettuato ... RomaDailyNews Treno deragliato a Roma, disagi alla circolazione ferroviaria: ritardi fino a 90 minuti Fortunatamente non si registrano feriti. Ritardi dei treni Il traffico rimane sospeso sulla linea AV Roma-Napoli e sulla linea Roma-Pescara anche oggi 4 giugno. Per i prossimi giorni, i treni Alta ... A24: chiusure notturne dello Svincolo Val Vomano/Roseto TERAMO – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione, sarà disposta l’interdizione al traffico dello Svincolo di Val Vomano/Roseto, tanto delle rampe di ... Tutti questi treni non fermano aTermini ed effettuano fermata a Tiburtina (54% del''passante'' ambitoTermini). Per quel che riguarda, invece, il Trasporto Regionale sono ...La Procura diha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'incidente ferroviario avvenuto ieri in una galleria vicino alla stazionePrenestina. Nel procedimento, al momento contro ignoti, si ipotizza il reato di delitti colposi di pericolo, sancito dall'articolo 450 del codice penale. I pm di piazzale Clodio hanno effettuato ... Traffico Roma del 04-06-2022 ore 11:30 - RomaDailyNews Fortunatamente non si registrano feriti. Ritardi dei treni Il traffico rimane sospeso sulla linea AV Roma-Napoli e sulla linea Roma-Pescara anche oggi 4 giugno. Per i prossimi giorni, i treni Alta ...TERAMO – La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per lavori di manutenzione, sarà disposta l’interdizione al traffico dello Svincolo di Val Vomano/Roseto, tanto delle rampe di ...