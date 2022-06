Striscia la Notizia, la procura di Milano decide che le ladre della metropolitana andranno in carcere (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo i servizi compiuti da anche se incinte. Striscia la Notizia, la procura di Milano decide sulle ladre della metropolitana Missione compiuta. A distanza di mesi dalla partenza della campagna antiborseggio di Striscia la Notizia, la procura di Milano ha finalmente operato una sostanziale modifica alle disposizioni per le forze dell’ordine; ora le ladre pizzicate a rubare in metro e per strade cittadine potranno finire “in carcere anche se incinte”. Tirano un sospiro di sollievo le vittime, tantissime, che ci hanno sommerso di segnalazioni in questi mesi; studenti, pendolari, turisti, molto spesso anziani, per i quali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo i servizi compiuti da anche se incinte.la, ladisulleMissione compiuta. A distanza di mesi dalla partenzacampagna antiborseggio dila, ladiha finalmente operato una sostanziale modifica alle disposizioni per le forze dell’ordine; ora lepizzicate a rubare in metro e per strade cittadine potranno finire “inanche se incinte”. Tirano un sospiro di sollievo le vittime, tantissime, che ci hanno sommerso di segnalazioni in questi mesi; studenti, pendolari, turisti, molto spesso anziani, per i quali ...

Advertising

cosita____ : @Esterin62237731 Ma lo avevano fatto anche vedere a Striscia la notizia? Mi pare di ricordare un energumeno come qu… - RobyS1966 : RT @DomPer888: Impressionante guardare striscia la notizia e vedere che famiglie vivono in baracche che nemmeno gli animali potrebbero vive… - 4stagioni_ : RT @dentro_nero: Fate girare per favore. BASTA #RISORSE RIPSEDITELI A CASA E #PortiChiusi Droga a Milano, Brumotti inseguito al Parco Sempi… - amarenahogws : come la carta non quella di striscia la notizia l'unica striscia nella mia vita è quella che vorrei farmi per andare avanti - dasdiafabri9 : @toninocolasante A sportitalia sanno portare più gnocche che notizie di mercato. Sembra striscia la notizia altroché -