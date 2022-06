Softball, Serie A1 2022: Bollate, Caronno, Saronno e Forlì suonano la carica delle doppiette (Di sabato 4 giugno 2022) Solo doppiette nella quarta giornata di intergirone che riguarda la Serie A1 di Softball. Vincono tutte le big: MKF Bollate, RheaVendors Caronno, Inox Team Saronno e Poderi dal Nespoli Forlì. Andiamo a ripercorrere quanto accaduto nella giornata. 5-0 e 7-0 nelle due sfide che vedono Bollate prevalere nei confronti del Taurus Donati Gomme Old Parma. Un triplo di Rampoldi nel terzo inning, in gara-1, sblocca la situazione, con l’aiuto di una successiva volata di sacrificio di Bigatton e di un singolo di Elisa Cecchetti che vale il 2-0. Poi arrivano tre punti nel sesto con tripli di Peckova e Torre e singoli di Princic e Rampoldi. In gara-2 le cose cambiano molto poco, con Peckova che concede due valide e una base su ball nelle sette riprese. Princic ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Solonella quarta giornata di intergirone che riguarda laA1 di. Vincono tutte le big: MKF, RheaVendors, Inox Teame Poderi dal Nespoli. Andiamo a ripercorrere quanto accaduto nella giornata. 5-0 e 7-0 nelle due sfide che vedonoprevalere nei confronti del Taurus Donati Gomme Old Parma. Un triplo di Rampoldi nel terzo inning, in gara-1, sblocca la situazione, con l’aiuto di una successiva volata di sacrificio di Bigatton e di un singolo di Elisa Cecchetti che vale il 2-0. Poi arrivano tre punti nel sesto con tripli di Peckova e Torre e singoli di Princic e Rampoldi. In gara-2 le cose cambiano molto poco, con Peckova che concede due valide e una base su ball nelle sette riprese. Princic ...

