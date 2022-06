“Sentieri che uniscono”, a Casnigo la scuola scopre il territorio (Di sabato 4 giugno 2022) Per le scuole di ogni ordine e grado è tempo di bilanci e di rilanci, per salutare l’anno che volge al termine e guardare agli orizzonti di crescita di bambini e ragazzi in vista del nuovo anno scolastico. A Casnigo è stato particolarmente articolato il progetto “Sentieri che uniscono”, varato dall’Istituto Comprensivo locale (che abbraccia anche Gandino e Cazzano Sant’Andrea) e focalizzato sul dialogo attivo e concreto degli studenti con il territorio e le realtà che lo animano. Ecco allora che le tradizionali “gite” di primavera sono diventate opportunità preziose per tutti gli allievi della Primaria e della Secondaria di primo grado, riunite nel plesso scolastico Bonandrini Bagardi. Studenti e docenti sono saliti nell’area dei Santuari della Ss.Trinità e della Madonna d’Erbia, scoprendo antiche ... Leggi su bergamonews (Di sabato 4 giugno 2022) Per le scuole di ogni ordine e grado è tempo di bilanci e di rilanci, per salutare l’anno che volge al termine e guardare agli orizzonti di crescita di bambini e ragazzi in vista del nuovo anno scolastico. Aè stato particolarmente articolato il progetto “che”, varato dall’Istituto Comprensivo locale (che abbraccia anche Gandino e Cazzano Sant’Andrea) e focalizzato sul dialogo attivo e concreto degli studenti con ile le realtà che lo animano. Ecco allora che le tradizionali “gite” di primavera sono diventate opportunità preziose per tutti gli allievi della Primaria e della Secondaria di primo grado, riunite nel plesso scolastico Bonandrini Bagardi. Studenti e docenti sono saliti nell’area dei Santuari della Ss.Trinità e della Madonna d’Erbia,ndo antiche ...

