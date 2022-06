Nations League, l'Ungheria sorprende l'Inghilterra. Pari per la Bosnia di Dzeko (Di sabato 4 giugno 2022) BUDAPEST (Ungheria) - L' Inghilterra stecca l'esordio in Nations League : la nazionale di Southgate, nello stesso girone dell' Italia , perde 1 - 0 a Budapest contro l' Ungheria . Nel primo tempo i ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 giugno 2022) BUDAPEST () - L'stecca l'esordio in: la nazionale di Southgate, nello stesso girone dell' Italia , perde 1 - 0 a Budapest contro l'. Nel primo tempo i ...

Advertising

DiMarzio : #NationsLeague | @Azzurri, la probabile formazione di #Mancini per la #Germania: rivoluzione - Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague: gli #Azzurri tornano a ‘San Siro’ in occasione del match con l’#Inghilterra del 2… - GoalItalia : Mancini promette cambiamenti a partire dalla Nations League ?????? - ilPostSport : RT @ilPostSport: Vincere gli Europei non è bastato: un anno dopo Roberto Mancini deve ricostruire l'Italia ancora una volta, senza abbastan… - sportface2016 : #UEFANationsLeague: l'#Ungheria si impone sull'#Inghilterra per 1-0 -