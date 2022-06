Nadal | Perderei la finale in cambio di un piede nuovo

Advertising

Corriere dello Sport

Lo spagnolo è tormentato dai problemi al piede, con cui convive ogni giorno. Ecco come risponde alla domanda di un giornalista spagnolo: fra un altro titolo al Roland Garros e una vita quotidiana senza dolore, sceglierebbe immediatamente la seconda opzione