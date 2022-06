MotoGP, gara 5 giugno: orario, programma GP Catalogna, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 4 giugno 2022) Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche delle tre classi, è già tempo di pensare alla giornata di domani, che ci proporrà l’attesissimo Gran Premio di Catalogna, nono appuntamento del Motomondiale 2022. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, ci attende una domenica tutta da vivere, con Moto3, Moto2 e MotoGP che andranno a rendere ancor più incandescente la situazione catalana. Nella scorsa stagione abbiamo assistito alla vittoria di Sergio Garcia in Moto3, quindi nella classe mediana vittoria di Remy Gardner, mentre in MotoGP arrivò a sorprese il trionfo di Miguel Oliveira. Chi saranno i trionfatori quest’anno? Lo sapremo a partire dalle ore 11.00 con la gara delle classe più leggera, quindi alle ore 12.20 toccherà alla Moto2, mentre il piatto forte di giornata, ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche delle tre classi, è già tempo di pensare alla giornata di domani, che ci proporrà l’attesissimo Gran Premio di, nono appuntamento del Motomondiale 2022. Sul tracciato del Montmelò, posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona, ci attende una domenica tutta da vivere, con Moto3, Moto2 eche andranno a rendere ancor più incandescente la situazione catalana. Nella scorsa stagione abbiamo assistito alla vittoria di Sergio Garcia in Moto3, quindi nella classe mediana vittoria di Remy Gardner, mentre inarrivò a sorprese il trionfo di Miguel Oliveira. Chi saranno i trionfatori quest’anno? Lo sapremo a partire dalle ore 11.00 con ladelle classe più leggera, quindi alle ore 12.20 toccherà alla Moto2, mentre il piatto forte di giornata, ...

