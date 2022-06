Molestie sessuali a sei ragazze di 16 e 17 anni sul treno da Gardaland a Milano (Di sabato 4 giugno 2022) Un rave parti organizzato via social sul lago di Garda finisce con una maxi rissa , con strascichi di violenze sessuali denunciate da un gruppo di ragazze milanesi che ne sarebbero state vittime sul ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 4 giugno 2022) Un rave parti organizzato via social sul lago di Garda finisce con una maxi rissa , con strascichi di violenzedenunciate da un gruppo dimilanesi che ne sarebbero state vittime sul ...

repubblica : Molestie sessuali a sei ragazze di 16 e 17 anni sul treno da Gardaland a Milano. I genitori: 'Abbiamo chiamato il 1… - Corriere : Molestie sessuali, paura per sei amiche sedicenni milanesi sul treno di ritorno da Gardaland - RaiNews : Come racconta Il Giorno, le ragazze sono state molestate sessualmente, e per lunghi minuti, in modo pesante da un g… - Andreaacquista : RT @filippods68: 'Ridevano. Ci dicevano 'le donne bianche qui non salgono''indovinate la nazionalità.. Molestie sessuali a sei ragazze di 1… - ABosurgi : RT @GiovanniBussett: Molestie sessuali a sei ragazze di 16 e 17 anni sul treno da Gardaland a Milano. I genitori: 'Abbiamo chiamat…?@raicin… -