Milan, RedBird: conti in ordine e nuovo stadio senza Inter. Ecco il progetto (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo un primo assaggio di Milan Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, è pronto a partire. conti in ordine e nuovo stadio senza Inter i primi punti Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 giugno 2022) Dopo un primo assaggio diGerry Cardinale, numero uno di, è pronto a partire.ini primi punti

Advertising

MarcoBellinazzo : In sintesi, quella tra Elliott e #Redbird è la migliore partnership possibile per il #Milan dal punto di vista fina… - MarcoBellinazzo : Tra i 3/4 fondi Usa che si stanno specializzando in questo tipo di operazioni, quello di Jerry Cardinale è quello d… - MarcoBellinazzo : Al di là dei tecnicismi, #RedBird è un fondo che raccoglie capitali e ne veicola molti sullo sport. Per #Milan e al… - OfficiaLucio : Sinceramente?! Io dalla €Roma vorrei solo #Pellegrini sarebbe un ottimo 10 nel nostro sistema di gioco. #ACMilan… - milansette : Origi nuovo Diavolo: è il primo acquisto dell'era RedBird. E nel futuro... -