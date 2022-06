Luca Daffrè svela quale ragazza gli piace a L’Isola dei Famosi

Leggi su biccy

(Di sabato 4 giugno 2022)durante un gioco notturno fatto in compagnia degli altri ragazzi dedei, ha confessatogli. A fargli la domanda è stata proprio Maria Laura De Vitis, che per il tentatore col cervo ha da sempre una cotta. “Chi è lache preferisci fra noi?“. Lui ha risposto ed ha fatto due nomi: Estefania e Maria Laura. “Chi preferisco fra le ragazze? Quando sono entrato ho detto ‘fisicamente miEstefania’, poi conoscendovi, come persone, ho detto Maria Laura. Quando sono entrato non avevo una bella opinione di Marilù pensavo che prendesse in giro Alessandro. Per me che la guardavo da casa era palese che lo prendesse in giro. Poi dopo, parlandone, ho cambiato idea”. Maria Laura, inebriata ...