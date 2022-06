LIVE GT World Challenge, Paul Ricard 2022 in DIRETTA: Fuoco allunga Ferrari #72, l’Audi #46 di WRT insegue la Top5 (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.05 Torna in pit lane la vettura #63 insieme alla Mercedes #88. Gounon resta in auto, mentre Bortolotti è atteso a bordo dell’auto elvetica. 23.03 Problemi per la Lamborghini #63 di Albert Costa! Foratura per la vettura che si trova in seconda posizione! Lo spagnolo alza bandiera bianca nel primo settore della pista L’iberico procede lentamente verso i box. 23.00 Ultimo pit della 1000km del Paul Ricard. Ricordiamo che questa prova, vista la sua lunghezza, ha un punteggio doppio rispetto al resto delle corse del campionato. 22.56 Iniziano come da pronostico le ultime soste. Attenzione al momento in cui si fermerà la vettura #46, auto che ritarderà il più possibile il proprio rifornimento. 22.53 Ci avviciniamo all’ultimo pit della corsa. 22.50 Hesse passa Vervisch. BMW entra ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.05 Torna in pit lane la vettura #63 insieme alla Mercedes #88. Gounon resta in auto, mentre Bortolotti è atteso a bordo dell’auto elvetica. 23.03 Problemi per la Lamborghini #63 di Albert Costa! Foratura per la vettura che si trova in seconda posizione! Lo spagnolo alza bandiera bianca nel primo settore della pista L’iberico procede lentamente verso i box. 23.00 Ultimo pit della 1000km del. Ricordiamo che questa prova, vista la sua lunghezza, ha un punteggio doppio rispetto al resto delle corse del campionato. 22.56 Iniziano come da pronostico le ultime soste. Attenzione al momento in cui si fermerà la vettura #46, auto che ritarderà il più possibile il proprio rifornimento. 22.53 Ci avviciniamo all’ultimo pit della corsa. 22.50 Hesse passa Vervisch. BMW entra ...

