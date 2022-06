Italia, altre tre volte in campo a giugno: ecco le prossime partite (Di sabato 4 giugno 2022) Sono sei in totale le partite che l'Italia deve disputare in quest'edizione della Nations League. La prima si è conclusa con un pareggio, 1 - 1 contro la Germania. Adesso restano cinque partite e nel ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 giugno 2022) Sono sei in totale leche l'deve disputare in quest'edizione della Nations League. La prima si è conclusa con un pareggio, 1 - 1 contro la Germania. Adesso restano cinquee nel ...

Advertising

carlosibilia : «In Italia serve il #SalarioMinimo» nette e chiare le parole del Commissario europeo Gentiloni. Il M5S lo propone d… - santegidionews : Profughi, vittime di diversi conflitti, in salvo in Italia con i #corridoiumanitari di Sant'Egidio e @Medhope_FCEI… - Moixus1970 : RT @MatteoPugliese: Rassicuriamo coloro che in Italia si oppongono all’invio di altre armi all’#Ucraina come Conte e Salvini: il contributo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Pobega: 'La maglia azzurra è un sogno, spero di fare ancora tante altre presenze' - ragnar_legend : @mweilx @impusino Io sinceramente non me la sento anche questa estate di prendermela con il giocatore di turno che… -