I piaceri della carne

(Di sabato 4 giugno 2022) Non si sa, e forse è meglio non chiederselo, cosa abbiano risposto in cuor loro gli italiani all’aut aut di Mario Draghi, «preferite la pace o i condizionatori accesi?», ma si sa per certo cosa rispondono all’alternativa, peraltro mal posta e del tutto inventata dall’euroburocrazia: scegliete di far contenta Greta Thunberg o di mangiare una bistecca? La risposta non lascia dubbi. Si è accertato che il 96,5 per cento dichiara di mangiare, di cui il 45,9 «regolarmente» e il 50,6 «di tanto in tanto». Per quanti sforzi faccia l’Europa - dove la lobby eco-vegana è ottimamente spalleggiata dalle multinazionalinutrizione - al fine di demonizzare la zootecnia, i consumatori non intendono rinunciare a. Anzi la voglionomigliore qualità anche se non intendono abbuffarsene; dicono un chiaro «no» a quella di laboratorio e a ...