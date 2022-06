Emma Marrone e Fabio Borriello, la verità sul loro addio: “Non l’ho mai perdonato” (Di sabato 4 giugno 2022) Emma Marrone è di sicuro una delle cantanti più apprezzate nel mondo della musica italiana. Spesso però è stata al centro del gossip per via delle sue storie d’amore. La giovane ex allieva di Amici ha sempre reagito con classe alla fine delle relazioni, tenendo per sé il proprio privato. Tutti la ricordiamo per la bellissima relazione nata tra i banchi di scuola a Canale 5 con Stefano de Martino. Un amore bello che ha fatto sognare milioni di fan ma che purtroppo è finito nel ‘peggiore’ dei modi. Secondo lacune indiscrezioni, pare ci sia stato lo zampino della Belen ma ad oggi non è mai stato confermato il pettegolezzo. Dopo il ballerino napoletano, Emma ha avuto un’altra importante storia con Fabio Borriello. E proprio su quest’ultimo ha rivelato il vero motivo del loro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 giugno 2022)è di sicuro una delle cantanti più apprezzate nel mondo della musica italiana. Spesso però è stata al centro del gossip per via delle sue storie d’amore. La giovane ex allieva di Amici ha sempre reagito con classe alla fine delle relazioni, tenendo per sé il proprio privato. Tutti la ricordiamo per la bellissima relazione nata tra i banchi di scuola a Canale 5 con Stefano de Martino. Un amore bello che ha fatto sognare milioni di fan ma che purtroppo è finito nel ‘peggiore’ dei modi. Secondo lacune indiscrezioni, pare ci sia stato lo zampino della Belen ma ad oggi non è mai stato confermato il pettegolezzo. Dopo il ballerino napoletano,ha avuto un’altra importante storia con. E proprio su quest’ultimo ha rivelato il vero motivo del...

Advertising

lmaooo_slvttie : RT @aalyssaas: @drzmarilu_ @lmaooo_slvttie @dammiccoo siete solo delle cafone proprio come emma marrone - aalyssaas : @drzmarilu_ @lmaooo_slvttie @dammiccoo siete solo delle cafone proprio come emma marrone - zazoomblog : Emma Marrone in canotta manda tutti in tilt Scollatura pazzesca - #Marrone #canotta #manda #tutti - stemauri75 : Emma Marrone: “Tanti pezzetti di luce. Tempo al tempo” - Real_ruby07 : RT @lele_1512: Schiena- Emma Marrone live Mediolanum Forum di Assago -