DIRETTA MotoGP, GP Catalogna 2022 LIVE: Aleix Espargarò comanda la FP4 inseguito da Ducati e Quartararo (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Jack Miller con doppia hard non va oltre il 15° tempo a 835 millesimi, mentre Di Giannantonio con doppia media è 20° a 985 13.48 Aleix Espargarò continua a mettere in mostra un ottimo passo tra 1:39.9 e 1:40.4, ma alle sue spalle Zarco e Bezzecchi non sono lontani 13.47 Impressionante vedere come i primi 20 siano racchiusi in 985 millesimi! Intanto Bezzecchi cresce ancora ed è secondo a 157 millesimi, Bagnaia con doppia media è nono a 559 con gomma molto usata 13.46 Zarco migliora ancora e si porta a 244 millesimi, stesso discorso per Bezzecchi, quarto a 253. 13.45 Zarco terzo a 255 millesimi, davanti a Bezzecchi e Marini che confermano come la Ducati sia a suo agio. Vinales sesto, Morbidelli ottavo. Bastianini 11° a 674 millesimi 13.44 Bagnaia non va ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.49 Jack Miller con doppia hard non va oltre il 15° tempo a 835 millesimi, mentre Di Giannantonio con doppia media è 20° a 985 13.48continua a mettere in mostra un ottimo passo tra 1:39.9 e 1:40.4, ma alle sue spalle Zarco e Bezzecchi non sono lontani 13.47 Impressionante vedere come i primi 20 siano racchiusi in 985 millesimi! Intanto Bezzecchi cresce ancora ed è secondo a 157 millesimi, Bagnaia con doppia media è nono a 559 con gomma molto usata 13.46 Zarco migliora ancora e si porta a 244 millesimi, stesso discorso per Bezzecchi, quarto a 253. 13.45 Zarco terzo a 255 millesimi, davanti a Bezzecchi e Marini che confermano come lasia a suo agio. Vinales sesto, Morbidelli ottavo. Bastianini 11° a 674 millesimi 13.44 Bagnaia non va ...

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO AL MUGELLO ???? Da Nuvola Rossa a freccia tricolore Risultati ? - SkySportMotoGP : ?? DIGGIA POLE AL MUGELLOOOOO ???? C’è un po’ di MotoGP in questa Italia I tempi ? - SkySportMotoGP : ?? PECCOOO CONQUISTA IL MUGELLO ? Peccato per Bastianini, ottimo Diablo Risultati ? - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Catalogna 2022 LIVE: a breve si parte con la FP4 si studiano le gomme sull’asfalto rovente del Mo… - infoitsport : MotoGP, GP Catalunya: le qualifiche e la pole in diretta LIVE -