Barcellona, il Leeds alza il prezzo di Raphinha (Di sabato 4 giugno 2022) Il Barcellona segue Raphinha, ma il Leeds alza il prezzo: stando a Sport, ora gli inglesi chiedono 70 milioni di euro per l'esterno bras... Leggi su calciomercato (Di sabato 4 giugno 2022) Ilsegue, ma ilil: stando a Sport, ora gli inglesi chiedono 70 milioni di euro per l'esterno bras...

Advertising

sportli26181512 : Leeds, occhi su un terzino del Barcellona: Il Leeds prova a pescare dal Barcellona per la difesa: nel mirino, rifer… - infoitsport : Calciomercato Barcellona, non si sblocca l’affare col Leeds per Raphinha - CalcioPillole : Il #Barcellona non ha ancora trovato l'accordo col #Leeds per #Raphinha: di seguito tutti i dettagli. -