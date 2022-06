Ascolti tv 3 giugno, bene L'Eredità ma la campionessa non trova le 'emozioni' giuste (Di sabato 4 giugno 2022) Come sono andati gli Ascolti tv di ieri 3 giugno? Si può dire che è stata una serata speciale con il concerto evento trasmesso su Rai 1 in onore di Lucio Dalla. Allo stesso tempo sul quinto canale è ripartita la quarta stagione di New Amsterdam, la serie tv americana con protagonista Ryan James Eggold. Non è saltato l'appuntamento con L'Eredità che continua a non perdere colpi pur avviandosi verso la conclusione. Nella puntata di ieri, la nuova campionessa ha completamente sbagliato il 'senso' della Ghigliottina! Ascolti tv ieri 3 giugno, sbanca DallArenaLucio in prima serata Rai 1, trasmettendo 'DallArenaLucio' ha ottenuto un vasto consenso dal suo pubblico spettatore, pari al 25.3% di share. Nello specifico, a seguire il concerto omaggio a Lucio Dalla sono stati 3.78 milioni di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 giugno 2022) Come sono andati glitv di ieri 3? Si può dire che è stata una serata speciale con il concerto evento trasmesso su Rai 1 in onore di Lucio Dalla. Allo stesso tempo sul quinto canale è ripartita la quarta stagione di New Amsterdam, la serie tv americana con protagonista Ryan James Eggold. Non è saltato l'appuntamento con L'che continua a non perdere colpi pur avviandosi verso la conclusione. Nella puntata di ieri, la nuovaha completamente sbagliato il 'senso' della Ghigliottina!tv ieri 3, sbanca DallArenaLucio in prima serata Rai 1, trasmettendo 'DallArenaLucio' ha ottenuto un vasto consenso dal suo pubblico spettatore, pari al 25.3% di share. Nello specifico, a seguire il concerto omaggio a Lucio Dalla sono stati 3.78 milioni di ...

Advertising

carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - MondoTV241 : Ascolti TV di venerdì 3 giugno 2022: vince lo speciale su Dalla, non bene New Amsterdam, sempre ottimi NCIS e Quart… - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 3 giugno 2022. DallArenaLucio domina (3,8 mln – 25.3%), male il ritorno di New Amsterdam (1,4… - zazoomblog : Ascolti tv 3 giugno 2022: “DallarenaLucio” fa il botto (e batte pure la Venier). Canale5 va sotto il 10% ed è quasi… - fabiofabbretti : Tutti gli #ascoltitv di ieri (venerdì 3 giugno 2022) li trovate qui ?? -