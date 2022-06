Addio a “Er Patata”: l’attore Roberto Brunetti trovato morto in casa a Roma. Era riverso sul letto (Di sabato 4 giugno 2022) È morto “Er Patata”. Non rispondeva al telefono e al citofono del suo appartamento in via Arduino, in zona piazza Bologna. Gli agenti di polizia e i vigili del fuoco, entrati in casa, hanno trovato il corpo senza vita di Roberto Brunetti. Era riverso sul letto, in posizione supina e aveva solo un lenzuolo addosso. l’attore aveva 55 anni. In una delle ultime interviste rilasciate alla tv aveva raccontato la sua sfortuna e una carriera che dopo tante soddisfazioni stentava a ripartire. Nella casa di “Er Patata” trovata la droga A dare l’allarme l’attuale compagna e alcuni conoscenti che non lo sentivano almeno da giovedì sera. Cioè da quando per l’ultima volta, si era collegato a whatsapp. Il corpo è ora ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) È“Er”. Non rispondeva al telefono e al citofono del suo appartamento in via Arduino, in zona piazza Bologna. Gli agenti di polizia e i vigili del fuoco, entrati in, hannoil corpo senza vita di. Erasul, in posizione supina e aveva solo un lenzuolo addosso.aveva 55 anni. In una delle ultime interviste rilasciate alla tv aveva raccontato la sua sfortuna e una carriera che dopo tante soddisfazioni stentava a ripartire. Nelladi “Er” trovata la droga A dare l’allarme l’attuale compagna e alcuni conoscenti che non lo sentivano almeno da giovedì sera. Cioè da quando per l’ultima volta, si era collegato a whatsapp. Il corpo è ora ...

