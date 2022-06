Un bio architetto per amica, la guida per arredare la casa di Isabella Goldmann (Di venerdì 3 giugno 2022) Come si può rendere una casa sana e farne il luogo più felice ed intelligente per noi e per la nostra famiglia? A questi interrogativi ha risposto Isabella Goldmann con il suo volume “Un bio architetto per amica”. Uscito, soli pochi giorni fa, il 31 maggio 2022, il libro edito da Bruno Editore, ha subito raggiunto il primo posto nella classifica globale di Amazon. Un bio architetto per amica, i segreti dell’arredo Isabella Goldmann svela in Un bio architetto per amica ciò che è necessario sapere per fare della propria abitazione un luogo di benessere e serenità. “Una casa sana, prima di ogni altra cosa, è una casa bella.”- dichiara Goldmann -” La ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 giugno 2022) Come si può rendere unasana e farne il luogo più felice ed intelligente per noi e per la nostra famiglia? A questi interrogativi ha rispostocon il suo volume “Un bioper”. Uscito, soli pochi giorni fa, il 31 maggio 2022, il libro edito da Bruno Editore, ha subito raggiunto il primo posto nella classifica globale di Amazon. Un bioper, i segreti dell’arredosvela in Un bioperciò che è necessario sapere per fare della propria abitazione un luogo di benessere e serenità. “Unasana, prima di ogni altra cosa, è unabella.”- dichiara-” La ...

