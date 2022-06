“Torni all’Inter?” La risposta di Lukaku e le condizioni per chiudere la trattativa (Di venerdì 3 giugno 2022) Romelu Lukaku è in trattativa con l’Inter per il ritorno in nerazzurro. Il calciatore spinge per il trasferimento, l’ultima stagione con la maglia del Chelsea non è stata positiva. Il belga è ancora in grado di fare la differenza e nell’ultima stagione non si è sentito importante, in più il rapporto con l’allenatore Tuchel non è mai decollato. L’esperienza con la maglia del Chelsea è giunta al termine e il trasferimento è stato bloccato dalla trattativa per la cessione del club inglese. Il desiderio di Lukaku è quello di tornare all’Inter, il suo ultimo amore. I nerazzurri hanno cambiato allenatore, in panchina non c’è più Antonio Conte ma Simone Inzaghi si è confermato un tecnico bravo a sfruttare le caratteristiche degli attaccanti. Lauraro Martinez è un top player, l’arrivo di Dzeko è stato ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Romeluè incon l’Inter per il ritorno in nerazzurro. Il calciatore spinge per il trasferimento, l’ultima stagione con la maglia del Chelsea non è stata positiva. Il belga è ancora in grado di fare la differenza e nell’ultima stagione non si è sentito importante, in più il rapporto con l’allenatore Tuchel non è mai decollato. L’esperienza con la maglia del Chelsea è giunta al termine e il trasferimento è stato bloccato dallaper la cessione del club inglese. Il desiderio diè quello di tornare, il suo ultimo amore. I nerazzurri hanno cambiato allenatore, in panchina non c’è più Antonio Conte ma Simone Inzaghi si è confermato un tecnico bravo a sfruttare le caratteristiche degli attaccanti. Lauraro Martinez è un top player, l’arrivo di Dzeko è stato ...

