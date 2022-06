State of Play del 2 giugno: Final Fantasy 16 arriva nel 2023, Spider-Man su PC già quest'anno (Di venerdì 3 giugno 2022) Spider-Man e Spider-Man: Miles Morales usciranno su PC nei prossimi mesi. Nel 2023 previsti anche Street Fighter 6 e il remake di Resident Evil 4.... Leggi su dday (Di venerdì 3 giugno 2022)-Man e-Man: Miles Morales uscirsu PC nei prossimi mesi. Nelprevisti anche Street Fighter 6 e il remake di Resident Evil 4....

Advertising

PlayStationIT : Mancano poche ore al nuovo episodio di #StateofPlay. Date uno sguardo a Horizon Call of the Mountain per #PSVR2! Vi… - PlayStationIT : #StateofPlay torna la prossima settimana! Collegatevi all'evento live alle ore 23:59 del 2 giugno per nuovi titoli,… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Serve un recap dello #StateOfPlay di stanotte? Nessun problema, ecco tutti gli annunci in meno di 5 minuti! - Digital_Day : Spider-Man e Spider-Man: Miles Morales usciranno su PC nei prossimi mesi. Nel 2023 previsti anche Street Fighter 6… - IGNitalia : Serve un recap dello #StateOfPlay di stanotte? Nessun problema, ecco tutti gli annunci in meno di 5 minuti! -