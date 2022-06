Reddito di Cittadinanza 2022: dall’INPS arrivano i controlli incrociati (Di venerdì 3 giugno 2022) Reddito di Cittadinanza. Proprio con l’inizio del mese di luglio è diventato finalmente operativo il protocollo d’intesa tra INPS e Ministero della Giustizia per il controllo incrociato e lo scambio di informazioni utili alle verifiche relative alla concessione e/o alla revoca del Reddito di Cittadinanza. Una collaborazione tra due database che potrebbe segnare una svolta eclatante per l’erogazione del sussidio che tanto ha fatto discutere, sopratutto negli ultimi tempi di crisi. Combattere i ”furbetti” del Reddito di Cittadinanza Si sa, i furbetti del Reddito sono sempre esistiti, e l’obiettivo di tali controlli incrociati è proprio quello di combattere il fenomeno sempre più dilagante di coloro che approfittano del sussidio anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022)di. Proprio con l’inizio del mese di luglio è diventato finalmente operativo il protocollo d’intesa tra INPS e Ministero della Giustizia per il controllo incrociato e lo scambio di informazioni utili alle verifiche relative alla concessione e/o alla revoca deldi. Una collaborazione tra due database che potrebbe segnare una svolta eclatante per l’erogazione del sussidio che tanto ha fatto discutere, sopratutto negli ultimi tempi di crisi. Combattere i ”furbetti” deldiSi sa, i furbetti delsono sempre esistiti, e l’obiettivo di taliè proprio quello di combattere il fenomeno sempre più dilagante di coloro che approfittano del sussidio anche ...

ferrazza : Su @LaStampa c’è questo grafico. L’Italia è l’unico paese dell’area Ocse in cui la media degli stipendi del 2020 è… - petergomezblog : Reddito di cittadinanza, Conte: “L'attacco dei privilegiati della politica che guadagnano 500 euro al giorno e vogl… - elio_vito : In un giorno la petizione online per le dimissioni di Renzi ha superato le 25.000 firme, la sua campagna per abolir… - vagrantforlives : @elio_vito Signor Vito le assicuro che anche chi evade ha il reddito di cittadinanza quindi non è il reddito in se ma come viene dato - IVALDO1962 : RT @elio_vito: In Italia in 19 milioni evadono le tasse ma il problema è il reddito di cittadinanza! Vero Renzi? -