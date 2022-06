Privarsi di Lautaro Martinez sarebbe un errore (Di venerdì 3 giugno 2022) Contro l’Italia l’attaccante nerazzurro ha fornito una prestazione di altissima qualità. Mobile e veloce, una vera spina nel fianco per la difesa azzurra, comunque non esente da colpe. Privarsi di Lautaro Martinez potrebbe essere un errore, rimpiazzarlo potrebbe essere difficile. Perché per l’Inter? La situazione finanziaria dell’Inter costringe irrimediabilmente a vendere per problemi legati al bilancio. Le voci girano e le squadre europee bussano alla porta nerazzurra. L’ultima stagione dell’argentino è stata positiva, la migliore della sua carriera. Anzi, possiamo dire che questo è il miglior Lautaro di sempre, ha compiuto l’ultimo step per diventare grande. Il pezzo grosso dei nerazzurri è senza dubbio l’argentino. Cederlo ora sarebbe un errore, perché ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 giugno 2022) Contro l’Italia l’attaccante nerazzurro ha fornito una prestazione di altissima qualità. Mobile e veloce, una vera spina nel fianco per la difesa azzurra, comunque non esente da colpe.dipotrebbe essere un, rimpiazzarlo potrebbe essere difficile. Perché per l’Inter? La situazione finanziaria dell’Inter costringe irrimediabilmente a vendere per problemi legati al bilancio. Le voci girano e le squadre europee bussano alla porta nerazzurra. L’ultima stagione dell’argentino è stata positiva, la migliore della sua carriera. Anzi, possiamo dire che questo è il migliordi sempre, ha compiuto l’ultimo step per diventare grande. Il pezzo grosso dei nerazzurri è senza dubbio l’argentino. Cederlo oraun, perché ...

