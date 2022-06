Occhio Inter, boccone amaro per Lukaku: c’è la beffa per il belga (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Inter lavora per riportare Lukaku a Milano, ma arriva la beffa per il belga: che batosta per il bomber, anche i tifosi si preoccupano. Il ritorno a Stamford Bridge non è andato come sperava. E adesso, Romelu Lukaku è alla ricerca di autore, dopo un anno da comparsa nel Chelsea di Tuchel. Un qualcosa di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 3 giugno 2022) L’lavora per riportarea Milano, ma arriva laper il: che batosta per il bomber, anche i tifosi si preoccupano. Il ritorno a Stamford Bridge non è andato come sperava. E adesso, Romeluè alla ricerca di autore, dopo un anno da comparsa nel Chelsea di Tuchel. Un qualcosa di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

maurizio_62 : @FBiasin Occhio, che Armeni e Turchi si odiano di un odio storico. Io un Turco e un Armeno nella stesso spogliatoio… - DieterGucht : RT @AlfredoPedulla: #Mkhitaryan: la #Roma vuole il rinnovo. Ma occhio alle sorprese: in #Italia #Inter e #Napoli in quest’ordine. In #Premi… - Alemilanista86 : @BigMikeMilan23 @aireemilan Occhio perché già la gazzetta se n'è uscita così. Vogliono far passare che tutti sono n… - MARCO196913 : RT @AlfredoPedulla: #Mkhitaryan: la #Roma riproporrà rinnovo, ma occhio all’#Inter come raccontato già ieri sera - ferrantelli94 : RT @AlfredoPedulla: #Mkhitaryan: la #Roma vuole il rinnovo. Ma occhio alle sorprese: in #Italia #Inter e #Napoli in quest’ordine. In #Premi… -