Agenzia ANSA

"Il nostro Paese non si è mai escluso dai contatti internazionali. Siamoa parlare". Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un'intervista ad Al Jazeera, ripresa da Interfax. La Russia, afferma Medvedev, è pronta "a condurre un ...Siamoa parlare', ha aggiunto Medvedev, secondo cui la Russia è pronta 'a condurre un ... Dietro il piano di pace per l'Ucraina proposto dall'Italia c'è, secondo l'ex ministro degli Esteri ... Mosca, pronti a dialogo su ogni tema ma ci vuole rispetto - Ultima Ora "Il nostro Paese non si è mai escluso dai contatti internazionali. Siamo pronti a parlare". Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un'intervista ad Al Jazeera, ripr ...Secondo la Procura di Kiev, le forze armate russe avrebbero commesso 22.678 crimini di guerra dall'inizio del conflitto. "Il nostro paese non si è mai tirato fuori dai contatti internazionali. Siamo p ...