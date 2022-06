Milan, il candidato sindaco di Sesto S. Giovanni frena sullo stadio (Di venerdì 3 giugno 2022) Le parole di Michele Foggetta, candidato sindaco a Sesto S. Giovanni sulla possibile costruzione dello stadio del Milan: «Non è una priorità» Michele Foggetta, candidato sindaco di Sesto San Giovanni, ha parlato del nuovo stadio del Milan a margine della cerimonia di commiato dell’ex presidente dell’Anpi Carlo Smuraglia. Di seguito le sue parole. «In questo momento non è una priorità. Inoltre, salvo una passeggiata di Gerry Cardinale, non c’è nulla. Inoltre le aree riservate allo stadio sono già impegnate dal grande parco che avrà Sesto; se lo meritano i cittadini dopo gli anni delle fabbriche. Lo stadio sarebbe solamente ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Le parole di Michele Foggetta,S.sulla possibile costruzione dellodel: «Non è una priorità» Michele Foggetta,diSan, ha parlato del nuovodela margine della cerimonia di commiato dell’ex presidente dell’Anpi Carlo Smuraglia. Di seguito le sue parole. «In questo momento non è una priorità. Inoltre, salvo una passeggiata di Gerry Cardinale, non c’è nulla. Inoltre le aree riservate allosono già impegnate dal grande parco che avrà; se lo meritano i cittadini dopo gli anni delle fabbriche. Losarebbe solamente ...

Advertising

sportface2016 : #Milan, il candidato sindaco di #SestoSanGiovanni spegne l'entusiasmo: “Il nuovo stadio non è una priorità”. Poi la… - _esegesi_ : RT @sportface2016: #Milan, il candidato sindaco di #SestoSanGiovanni spegne l'entusiasmo: “Il nuovo stadio non è una priorità”. Poi lancia… - CalcioNews24 : Milan, il candidato sindaco di Sesto S. Giovanni frena sullo stadio - stes75_ : RT @sportface2016: #Milan, il candidato sindaco di #SestoSanGiovanni spegne l'entusiasmo: “Il nuovo stadio non è una priorità”. Poi lancia… - il_tommi12 : RT @sportface2016: #Milan, il candidato sindaco di #SestoSanGiovanni spegne l'entusiasmo: “Il nuovo stadio non è una priorità”. Poi lancia… -