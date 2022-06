LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, Bagnaia e Bastianini sfidano i padroni di casa (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.28 La giornata della classe regina prende il via ora con la FP1, mentre alle ore 14.10 si tornerà in azione per la FP2. Domani toccherà a FP3, FP4 e qualifiche. Domenica la gara, come sempre, alle ore 14.00 9.25 Buongiorno e benvenuti al Montmelò, tra 30 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del GP di Catalogna di MotoGP, nono appuntamento del Mondiale 2022. Presentazione prove libere MotoGP – Statistiche e curiosità sul GP di Catalogna– Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2022, valido come nono round stagionale del ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.28 La giornata della classe regina prende il via ora con la FP1, mentre alle ore 14.10 si tornerà in azione per la FP2. Domani toccherà a FP3, FP4 e qualifiche. Domenica la gara, come sempre, alle ore 14.00 9.25 Buongiorno e benvenuti al Montmelò, tra 30 minuti esatti prenderà il via il fine settimana del GP didi, nono appuntamento del Mondiale. Presentazione prove libere– Statistiche e curiosità sul GP di– Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di, valido come nono round stagionale del ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - OA_Sport : LIVE #MotoGP, #CatalanGP 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP1, #Bagnaia e #Bastianini sfidano i padroni di cas… - gponedotcom : Scatta il nono round del mondiale 2022, su una pista che dovrebbe essere favorevole alla Yamaha e a Quartararo. Ale… - dianatamantini : ORARI MOTOGP - Motomondiale di nuovo in azione, scatta il GP di Catalunya. Tutti gli orari TV e streaming, differit… -