Isola dei Famosi | stop inaspettato | perché stasera non va in onda

Questa sera l'Isola dei Famosi non andrà in onda, con Ilary Blasi che dovrà subire un nuovo stop forzato: scopriamo il motivo della scelta. Mediaset ha deciso di non mandare in onda questa sera l'Isola dei Famosi. Una scelta che va a penalizzare nuovamente Ilary Blasi, già vittima di numerose riprogrammazioni. Andiamo quindi a vedere cos'è successo al programma. La conduttrice del reality show di Canale 5 (Via Screenshot)Non c'è pace per Ilary Blasi che ha subito un nuovo stop con il suo reality show. Infatti questa sera l'Isola dei Famosi non andrà in onda a causa di un nuovo cambio di palinsesto. Questo però è l'ennesimo cambio delle ultime settimane. Stavolta Mediaset ha dovutor ...

